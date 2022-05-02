Гендиректор Шахтера назвал город, в котором должна сыграть сборная Украины после войны
Сергей Палкин уверен, что в Мариуполь вернется футбол (Фото:ФК Шахтер)
Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин заявил, что после завершения войны в Украине национальная сборная должна провести один из первых матчей в Мариуполе.
Палкина выразил уверенность, что футбол вернется в Мариуполь и считает, что этот город больше всего заслуживает принять матч сборной Украины, сообщает официальный сайт Шахтера.
«Я убежден, что футбол вернется в Мариуполь. Более того, мне кажется, что один из первых матчей сборной мы должны будем провести в Мариуполе. Потому что это знаково, и этот город, как ни один другой, заслуживает принятия первого матча сборной в освобожденной Украине», — сказал Палкин.
Ранее директор по футболу донецкого Шахтера и экс-капитан «горняков» Дарио Срна после благотворительного матча с Хайдуком (3:3) поддержал защитников Мариуполя.
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