«Мы будем готовы». Защитник сборной Украины назвал условия для положительного результата в матче против Италии 12 сентября, 14:16 Илья Забарный (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины сыграет против Италии на Сан-Сиро в отборе на Евро-2024.

По словам Ильи Забарного, главной команде страны нужно выложиться не на 100%, а на 150%, чтобы добиться успеха в поединке против итальянцев.

«Самое тяжелое — это второй день после игры. Сегодня проверили себя, кто как себя чувствует. Вижу, что на тренировках ребята выкладываются. Думаю, что мы будем готовы.

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Многие говорят, что мы никогда не брали очки против них. Не забываем, что мы играем против Италии, а не против какой-то другой команды. Это топ футбола всего мира.

Конечно, мы ожидаем хорошую игру. Надо будет очень хорошо поработать, чтобы сыграть хорошо. Чтобы был положительный результат, нужно выложиться не на 100, а на 150%, где-то так, потому что это Италия, а не какая-то там команда", — сказал Забарный, передает УАФ.

Матч Украина — Италия состоится в Милане сегодня, 12 сентября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал о поддержке одноклубников из Борнмута перед матчем с Англией.