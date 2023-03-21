«Не понимаю, за какие заслуги». Экс-тренер Динамо удивился возвращению звездного футболиста в сборную Украины

21 марта, 16:43
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Хацкевич скептически отнесся к возвращению Коноплянки (Фото:ФК Динамо)

Хацкевич скептически отнесся к возвращению Коноплянки (Фото:ФК Динамо)

Экс-наставник киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал возвращение полузащитника польской Краковии Евгения Коноплянки в сборную Украины, куда он в последний раз вызывался в сентябре 2020 года.

Хацкевич считает, что Коноплянка в последнее время не демонстрировал тот уровень футбола, который бы соответствовал для вызова в национальную команду Украины, поэтому его возвращение вызывает удивление, сообщает Украинский футбол.

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«Я за игрой Коноплянки не слежу уже давно, но меня этот выбор очень удивил. Не знаю, был ли этот вызов согласован с Ребровым, УАФ или личный выбор Ротаня, но если брать статистику Коноплянки, то я не понимаю, за какие заслуги он сегодня вызывается в сборную. Некоторые футболисты этой сборной Украины даже не знакомы с Коноплянкой», — сказал Хацкевич.

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Сообщалось, что наставником сборной Украины в матче стартового тура на Евро-2024 против Англии будет Руслан Ротань и он будет возглавлять команду до вероятного назначения летом главным тренером национальной команды Сергея Реброва, с которым идут переговоры.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Евгений Коноплянка Сборная Украины Александр Хацкевич

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