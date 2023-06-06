Украинская ассоциация футбола официально назвала дату назначения нового главного тренера сборной

6 июня, 13:24
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В июне сборная Украины сыграет три матча (Фото:REUTERS/Peter Dejong)

В июне сборная Украины сыграет три матча (Фото:REUTERS/Peter Dejong)

Стало известно, когда сборная Украины по футболу получит нового главного тренера.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Презентация и пресс-конференция нового главного тренера сборной Украины состоится завтра, 7 июня, в 12:00.

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Событие состоится в Киеве в конференц-зале Дома футбола.

Сборная Украины начнет сбор 8 июня в Бремене, а 12-го числа сыграет товарищеский матч против Германии.

Поединки отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты состоятся 16 и 19 июня соответственно.

Сообщалось, что главным тренером сборной Украины, вероятнее всего, станет Сергей Ребров, который уже покинул эмиратский Аль-Айн.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол УАФ Сборная Украины

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