Украинская ассоциация футбола официально назвала дату назначения нового главного тренера сборной
В июне сборная Украины сыграет три матча (Фото:REUTERS/Peter Dejong)
Стало известно, когда сборная Украины по футболу получит нового главного тренера.
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Презентация и пресс-конференция нового главного тренера сборной Украины состоится завтра, 7 июня, в 12:00.
Событие состоится в Киеве в конференц-зале Дома футбола.
Сборная Украины начнет сбор 8 июня в Бремене, а 12-го числа сыграет товарищеский матч против Германии.
Поединки отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты состоятся 16 и 19 июня соответственно.
Сообщалось, что главным тренером сборной Украины, вероятнее всего, станет Сергей Ребров, который уже покинул эмиратский Аль-Айн.