«Я открыт к диалогу». Футболист бельгийского клуба готов выступать за сборную Украины 30 марта, 11:40 Отец Равича родом из Закарпатья (Фото:ФК Серкль Брюгге)

Защитник бельгийского Серкль Брюгге Кристиан Равич, у которого украинские корни, выразил готовность выступать за сборную Украины.

Об этом 20-летний Равич рассказал в интервью изданию Украинский футбол.

По словам футболиста, у него не было контактов с Украинской ассоциацией футбола по этому вопросу, однако он готов рассмотреть предложение.

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«Если поступит предложение от УАФ, я открыт к диалогу. Услышать, что они думают на этот счет. Возможно, обо мне в Украине еще не знают. У меня все опции на руках», — сказал Равич.

Равич родился и вырос в Бельгии, однако имеет прочную связь с Украиной благодаря отцу, который родом из Закарпатья.

" Хочется и отца порадовать, если представится возможность быть заигранным за Украину, но сначала все обдумать и обсудить с менеджером, как будет лучше для меня", — добавил Равич.

20-летний игрок выступал за юношеские сборные Бельгии (U-16, U-17, U-18).

Сообщалось, что сборная Украины проиграла Англии (0:2) на старте отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года.