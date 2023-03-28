«Это ненормально». Легенда Динамо — о наставнике сборной Украины, который одновременно тренирует три команды 28 марта, 18:58 Леонид Буряк провел за Динамо более 300 матчей (Фото:ФК Динамо)

Легендарный экс-футболист киевского Динамо Леонид Буряк скептически отнесся к назначению временным наставником сборной Украины Руслана Ротаня, который одновременно возглавляет молодежную команду страны и Александрию.

Буряк отметил, что Ротань был талантливым футболистом и пожелал ему успехов в тренерской карьере, но выразил сомнения хватит ли ему знаний и опыта, чтобы возглавлять сразу три команды, сообщает Dynamo.kiev.ua .



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"Это , конечно, ненормально. Даже с учетом того, что Ротань действительно очень талантлив, я не знаю, чем руководствовалась УАФ, принимая решение о том, чтобы один человек тренировал три команды одновременно. Такой итог – это просто результат стратегического планирования УАФ", – сказал Буряк.

Легендарный экс-футболист на фоне назначения Ротаня также подверг критике весь подход к развитию украинского футбола.

«Через призму ситуации с национальной командой можно говорить обо всем украинском футболе. Что происходит в молодежной сборной, у юношеских? В какой футбол они играют? Они играют так, что ворота для них просто лишний атрибут. Нашим командам ворота не нужны. Поэтому юношеская сборная и проигрывает Люксембургу. Ну а матч национальной команды с Англией - это, по сути, эхо нашего чемпионата», - добавил Буряк.

Сообщалось, что сборная Украины под руководством Ротаня уступила Англию (0:2) в матче отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года. На следующий день Ротань уже во главе молодежной сборной Украины проиграл в товарищеском матче Италии (1:3).