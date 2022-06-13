Лига наций. Турнирное положение сборной Украины в группе

13 июня, 23:50
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Украина выиграла оба матча в текущем розыгрыше Лиги наций (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Украина выиграла оба матча в текущем розыгрыше Лиги наций (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

НВ знакомит с турнирной ситуацией сборной Украины в групповом раунде второго дивизиона Лиги наций по футболу после двух сыгранных матчей.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина — Ирландия можно здесь

Две победы в группе позволили сине-желтым стать лидером группы 1. В активе подопечных Александра Петракова стало 6 очков.

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Сборная Украины на три балла опережает вторую в таблице Ирландию. На третьей и четвертой позициях соответственно с аналогичным количеством баллов Шотландия и Армения.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Сборной Украины еще нужно сыграть четыре матча в группе: дома с Ирландией и Шотландией, а также на выезде с Шотландией и Арменией.

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Победитель группы выйдет в элитный дивизион Лиги наций. Команда, которая займет последнее место, опустится в третий дивизион.

В третьем туре Лиги наций Украина разгромила Армению на своем поле со счетом 3:0 и возглавила группу.

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Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Сборная Ирландии

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