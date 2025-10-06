Лунин не получил вызов в сборную Украины, потому что не хочет быть вторым номером — журналист
Андрей Лунин (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)
Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин не поможет сборной Украины в октябрьских поединках отбора на ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана.
По данным журналиста Игоря Бурбаса, главный тренер сине-желтых Сергей Ребров не вызвал Лунина, поскольку тот не хочет быть запасным вратарем сборной.
«Лунин просто не хочет ездить в сборную, находясь в статусе второго номера. Ребров от этой ситуации устал: чтобы Лунин, например, приехал и сказал, что у него что-то болит или семейные обстоятельства.
Такие ситуации были, поэтому Ребров понимает, что лучше не вызывать Лунина или уже вызывать и давать ему гарантии игры первым номером", — сказал Бурбас.
На старте отбора к ЧМ-2026 основным голкипером сборной Украины является Анатолий Трубин.
Лунин в этом сезоне не провел еще ни одного матча за Реал. Последний раз в официальной игре он выходил на футбольное поле в конце прошлой кампании.
В составе сборной Украины Лунин сыграл 16 поединков, последний раз появлялся в старте в июньском товарищеском поединке против Новой Зеландии (2:1).
Украина стартовала в отборе ЧМ-2026 с поражения от Франции (0:2) и ничьей с Азербайджаном (1:1). Команда Реброва занимает третье место в своей отборочной группе.
10 октября сине-желтые встретятся с Исландией, а 13 октября проведут матч против азербайджанцев.
