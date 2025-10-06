Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин не поможет сборной Украины в октябрьских поединках отбора на ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана.

По данным журналиста Игоря Бурбаса, главный тренер сине-желтых Сергей Ребров не вызвал Лунина, поскольку тот не хочет быть запасным вратарем сборной.

«Лунин просто не хочет ездить в сборную, находясь в статусе второго номера. Ребров от этой ситуации устал: чтобы Лунин, например, приехал и сказал, что у него что-то болит или семейные обстоятельства.

Такие ситуации были, поэтому Ребров понимает, что лучше не вызывать Лунина или уже вызывать и давать ему гарантии игры первым номером", — сказал Бурбас.

На старте отбора к ЧМ-2026 основным голкипером сборной Украины является Анатолий Трубин.

Лунин в этом сезоне не провел еще ни одного матча за Реал. Последний раз в официальной игре он выходил на футбольное поле в конце прошлой кампании.

В составе сборной Украины Лунин сыграл 16 поединков, последний раз появлялся в старте в июньском товарищеском поединке против Новой Зеландии (2:1).

Украина стартовала в отборе ЧМ-2026 с поражения от Франции (0:2) и ничьей с Азербайджаном (1:1). Команда Реброва занимает третье место в своей отборочной группе.

10 октября сине-желтые встретятся с Исландией, а 13 октября проведут матч против азербайджанцев.

Ранее известный журналист сообщил, что сборную Украины мотивируют деньгами в отборе чемпионата мира-2026.