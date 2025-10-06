«Им там нечего делать». Маркевич назвал двух футболистов Динамо, которые не заслужили вызов в сборную Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич удивлен, что полузащитники Динамо Николай Шапаренко и Владимир Бражко получили вызов в национальную команду на октябрьские поединки отбора ЧМ-2026.

По мнению титулованного специалиста, хавбеки Динамо не играют на своем уровне в этом сезоне.

«Шапаренко и Бражко? Им сейчас нечего делать в национальной команде. Они не готовы, это однозначно. Чудо будет, если они себя проявят», — цитирует Маркевича Meta.ua.

Тренер добавил, что сборной Украины пригодился бы ветеран Андрей Ярмоленко, однако Сергей Ребров не вызвал его.

«Не знаю насчет Исландии, но в матче с Азербайджаном Андрей бы помог однозначно. С исландцами нужно просто биться, поскольку соперник колючий. Будет много борьбы, и если в этом аспекте мы не проиграем, все будет хорошо», — отметил Маркевич.

На старте отбора к ЧМ-2026 сборная Украины проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). Команда Реброва занимает третье место в своей отборочной группе.

10 октября сине-желтые встретятся с Исландией, а 13 октября проведут матч против азербайджанцев.

Ранее известный журналист сообщил, что сборную Украины мотивируют деньгами в отборе чемпионата мира-2026.