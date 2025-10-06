«О выходе на ЧМ можно забыть». Маркевич спрогнозировал результат матча сборной Украины с Исландией

6 октября, 21:56
Мирон Маркевич — легендарный украинский тренер (Фото: ФК Днепр)

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от следующего поединка сине-желтых в отборе на ЧМ-2026 — против Исландии 10 октября.
По мнению титулованного специалиста, поражение в выездном матче с исландцами станет ударом по шансам Украины отобраться на мировое первенство. При этом тренер считает, что игра завершится вничью.

«Если мы проиграем, то о выходе на чемпионат мира сборной Украины можно будет забыть. В случае ничьей шансы еще останутся. А победа сделает нашу команду фаворитом в борьбе за второе место, которое выводит в плей-офф. И, на мой взгляд, тогда все решится в ноябре, опять-таки, в поединке против той же Исландии.

Результат? Счет, наверное, не скажу, но, думаю, будет ничья", — приводит слова Маркевича Meta.ua.

На старте отбора к ЧМ-2026 сборная Украины проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). Команда Реброва занимает третье место в своей отборочной группе.

10 октября сине-желтые встретятся с Исландией, а 13 октября проведут матч против азербайджанцев.

