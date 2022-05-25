«Будем биться до последней минуты». Миколенко рассказал, за счет чего сборная Украины может победить Шотландию
Миколенко не был в сборной девять месяцев (Фото:REUTERS/Alberto Pizzoli)
Защитник английского Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко поделился впечатлениями от приезда в национальную команду и назвал сильную сторону сине-желтых в противостоянии с Шотландией в плей-офф отбора на чемпионат мира в Катаре.
Футболист отметил, что его переполняют эмоции, поскольку последний раз он был в расположении сборной Украины девять месяцев назад, когда еще был игроком Динамо, сообщает YouTube-канал ВЗБІРНА.
«Немного устал после дороги, но я счастлив. Честно говоря, когда я приехал, говорил ребятам, что аж руки тряслись — так рад был видеть всех», — сказал Миколенко.
Также защитник поделился ожиданиями от предстоящей игры против Шотландии в плей-офф отбора на чемпионат мира, заявив, что ключевую роль в противостоянии может сыграть боевой дух украинцев.
«Физически и тактически мы должны быть подготовлены, но такие матчи выигрываются душой и большим желанием. А этого у нас хоть отбавляй».
У нас свой фронт. Футбол — это непредсказуемая штука. Ты не знаешь, выиграешь или нет. Пообещать я могу, что мы будем биться до последней минуты", — добавил Миколенко.
Матч полуфинала плей-офф в отборе на ЧМ-2022 между сборной Украины и Шотландии состоится 1 июня.
Победитель поединка 5 июня сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.
Ранее сообщалось, что Виталий Миколенко забил эффектный гол в матче 36 тура чемпионата Англии против Лестера.
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