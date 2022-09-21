Стала известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Шотландией 21 сентября, 13:01 В заявку попали 23 футболиста (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков определился со списком футболистов, которые смогут сыграть в перенесенном матче 2-го тура Лиги наций против Шотландии.

В заявку сине-желтых попали 23 футболиста, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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Примечательно, что в списке присутствуют защитник Виталий Миколенко и полузащитник Виктор Коваленко, хотя сообщалось, что они травмированы и не смогут сыграть в матче, а вот защитник Илья Забарный оказался вне состава.

Заявка сборной Украины:

Вратари: Дмитрий Ризнык (Ворскла), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин (Шахтер)

Защитники: Александр Караваев, Александр Тымчик (все — Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все - Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон), Тарас Качараба (Славия)

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все - Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба - Динамо), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн), Руслан Малиновский (Аталанта), Виктор Коваленко (Специя), Даниил Игнатенко (Бордо)

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге), Артем Довбик (Днепр-1)

Ранее стало известно, что сборная Украины не сможет рассчитывать на защитников Александра Зинченко и Эдуарда Соболя, у которых травмы, и на полузащитника Николая Шапаренко, который из-за разрыва крестообразных связок выбыл на полгода.

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