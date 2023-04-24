Павелко сделал официальное заявление об участии сборной Украины в отборе на Евро-2024 после указа Минспорта о бойкоте

24 апреля, 14:41
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Следующий матч Украина сыграет против Северной Македонии (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Следующий матч Украина сыграет против Северной Македонии (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что сборная Украины не будет сниматься с отбора на Евро-2024, несмотря на заявление Министерства молодежи и спорта о бойкоте соревнований, в которых принимают участие россияне и белорусы.

Об этом Павелко сообщил на своей странице в Facebook.

« Сборная Украины продолжит свои официальные выступления в отборе на чемпионат Европы-2024. Благодарю Министерство молодежи и спорта Украины за оперативный ответ и четкое разъяснение ситуации», - написал Павелко.

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Глава УАФ добавил, что кроме национальной команды нет никаких препятствий для выступлений молодежной сборной Украины на Евро-2023.

« Так что, уже в июне ждем ярких выступлений команды Руслана Ротаня на полях Румынии и Грузии», — добавил Павелко.

https://www.facebook.com/100002269732178/posts/pfbid0jNUaTB47K8ofUTbwbP768CF7mWGKt2A71QY6xxBQrGrxPnaZipuxJmJ9675fV47El/

Сообщалось, что сборная Украины с поражения от Англии (0:2) стартовала в отборе на чемпионат Европы-2024.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол УАФ Сборная Украины Андрей Павелко Евро-2024

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