Павелко сделал официальное заявление об участии сборной Украины в отборе на Евро-2024 после указа Минспорта о бойкоте 24 апреля, 14:41 Следующий матч Украина сыграет против Северной Македонии (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что сборная Украины не будет сниматься с отбора на Евро-2024, несмотря на заявление Министерства молодежи и спорта о бойкоте соревнований, в которых принимают участие россияне и белорусы.

Об этом Павелко сообщил на своей странице в Facebook.

« Сборная Украины продолжит свои официальные выступления в отборе на чемпионат Европы-2024. Благодарю Министерство молодежи и спорта Украины за оперативный ответ и четкое разъяснение ситуации», - написал Павелко.

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Глава УАФ добавил, что кроме национальной команды нет никаких препятствий для выступлений молодежной сборной Украины на Евро-2023.

« Так что, уже в июне ждем ярких выступлений команды Руслана Ротаня на полях Румынии и Грузии», — добавил Павелко.

Сообщалось, что сборная Украины с поражения от Англии (0:2) стартовала в отборе на чемпионат Европы-2024.