В сети показали новую форму сборной Украины по футболу — фото
В ноябре сборная Украины сыграет решающие матчи за выход на ЧМ (Фото: REUTERS/Какпер Пемпель)
В сети появились фото нового домашнего комплекта формы сборной Украины по футболу.
Фото комплекта было опубликовано на аккаунте Opaleak в соцсети X.
Новая форма выполнена в традиционном желтом цвете, дополненном синими полосками на плечах и синим воротником.
Форму разработала компания Adidas, которая стала техническим спонсором украинских сборных осенью 2024 года, сменив Joma.
Ожидается, что в новой форме подопечные Сергея Реброва проведут ноябрьские матчи отбора ЧМ-2026 против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).
Кроме того, в 2027 году Adidas планирует разработать третий комплект формы для украинской сборной.
Ранее состоялась презентация официальной экипировки олимпийской сборной Украины на зимние Олимпийские игры 2026 года.