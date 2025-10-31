В ноябре сборная Украины сыграет решающие матчи за выход на ЧМ (Фото: REUTERS/Какпер Пемпель)

В сети появились фото нового домашнего комплекта формы сборной Украины по футболу.

Фото комплекта было опубликовано на аккаунте Opaleak в соцсети X.

Новая форма выполнена в традиционном желтом цвете, дополненном синими полосками на плечах и синим воротником.

Форму разработала компания Adidas, которая стала техническим спонсором украинских сборных осенью 2024 года, сменив Joma.

Ожидается, что в новой форме подопечные Сергея Реброва проведут ноябрьские матчи отбора ЧМ-2026 против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

Кроме того, в 2027 году Adidas планирует разработать третий комплект формы для украинской сборной.

Ранее состоялась презентация официальной экипировки олимпийской сборной Украины на зимние Олимпийские игры 2026 года.