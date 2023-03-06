Сборная Украины объявила состав на стартовый матч отбора Евро-2024 против Англии 6 марта, 16:47 Сборная Украины сыграет против Англии 26 марта (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань определился с заявкой команды на матч первого тура в отборе на чемпионат Европы 2024 года против Англии.

В основной список национальной команды попали 26 футболистов, еще 13 игроков оказались в резерве, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Следует отметить возвращение в сборную Украины Евгения Коноплянки, которого не вызвали в национальную команду с сентября 2020 года.

Видео дня

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Лунин (Реал, Испания), Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык (оба - Шахтер)

Защитники: Александр Караваев (Динамо), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Эдуард Соболь (Страсбур, Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба - Днепр-1)

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба — Динамо), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЭ), Руслан Малиновский (Марсель, Франция), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Евгений Коноплянка (Краковия, Польша)

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбик (Днепр-1)

Резервный список

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Никита Шевченко (Александрия)

Полевые игроки: Александр Тымчик, Денис Попов (оба - Динамо), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Данило Сикан, Егор Назарина (все - Шахтер), Алексей Гуцуляк (Днепр-1), Денис Мирошниченко (Александрия), Виктор Коваленко (Специя, Италия), Даниил Игнатенко (Бордо, Франция)

Сборная Украины начнет сборы 20 марта в Лондоне. Матч против Англии состоится на Уэмбли 26 марта.

Кроме Англии, соперниками Украины в отборе будут Италия, Северная Македония и Мальта.

Ротань будет наставником сборной Украины в матче стартового тура на Евро-2024 против Англии и будет возглавлять команду до вероятного назначения летом главным тренером национальной команды Сергея Реброва, с которым идут переговоры.

