«Скажут, что он не патриот». Леоненко жестко высказался об отсутствии Лунина в сборной Украины

12 октября, 09:24
Андрей Лунин (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Андрей Лунин (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Бывший форвард Динамо Виктор Леоненко прокомментировал информацию о том, что вратарь Реала Андрей Лунин не приехал в сборную Украины, потому что не хочет быть вторым номером.

По мнению экс-футболиста, поведение Лунина является непрофессиональным.

«Если ты не хочешь играть за сборную, то скажи Реброву, что не видишь себя основным в составе и больше не будешь приезжать. Я думаю, Лунин боится об этом сказать публично, потому что скажут, что он не патриот.

Наверное, Лунин готовится попасть в основной состав Реала, что нереально, пока там есть Куртуа. Если он не приехал в сборную, потому что не хочет быть запасным, то это детский сад. Наверное, обижается, что основным является Трубин, а не вратарь Реала. И ты можешь быть хоть в космической команде, но надо играть, а не сидеть в запасе", — цитирует Леоненко Blik.

Напомним, 10 октября сборная Украины победила Исландию (5:3) в отборочном матче ЧМ-2026.

Украина набрала четыре очка после трех туров и идет на втором месте в отборочной группе. Возглавляет квартет Франция, которая имеет девять баллов.

В следующем туре отбора ЧМ-2026 Украина 13 октября сыграет в Кракове против Азербайджана.

Ранее Миколенко рассказал о «смешанных ощущениях» в раздевалке сборной Украины после победы в Исландии.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол Сборная Украины Андрей Лунин

