Молодежная сборная Украины по футболу получила соперника на матч за право сыграть на чемпионате Европы 21 июня, 15:35 Цей матеріал також доступний українською Матчи плей-офф пройдут с 19 по 27 сентября (Фото:УАФ)

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф квалификации молодежного чемпионата Европы по футболу 2023 года.

По итогам слепого жребия в матче за право сыграть на Евро-2023 Украина сыграет со Словакией, сообщает Украинца ассоциация футбола.

Результаты жеребьевки:

Хорватия — Дания

Видео дня

Словакия — Украина

Ирландия — Израиль

Исландия — Чехия

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Матчи плей-офф пройдут с 19 по 27 сентября. Первый поединок Украины сыграет на выезде.

На чемпионате Европы сыграют 16 сборных: Румыния, Грузия, Бельгия, Англия, Франция, Германия, Португалия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Италия, Швейцария и четыре победителя плей-офф.

Молодежный чемпионат Европы состоится в Румынии и Грузии с 9 июня по 2 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины со счетом 2:0 победила сверстников из Армении в заключительном туре отбора на чемпионат Европы по футболу 2023 и заняла в своей группе второе место.



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