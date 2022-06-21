Молодежная сборная Украины по футболу получила соперника на матч за право сыграть на чемпионате Европы
Матчи плей-офф пройдут с 19 по 27 сентября (Фото:УАФ)
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф квалификации молодежного чемпионата Европы по футболу 2023 года.
По итогам слепого жребия в матче за право сыграть на Евро-2023 Украина сыграет со Словакией, сообщает Украинца ассоциация футбола.
Результаты жеребьевки:
Хорватия — Дания
Словакия — Украина
Ирландия — Израиль
Исландия — Чехия
Матчи плей-офф пройдут с 19 по 27 сентября. Первый поединок Украины сыграет на выезде.
На чемпионате Европы сыграют 16 сборных: Румыния, Грузия, Бельгия, Англия, Франция, Германия, Португалия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Италия, Швейцария и четыре победителя плей-офф.
Молодежный чемпионат Европы состоится в Румынии и Грузии с 9 июня по 2 июля 2023 года.
Ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины со счетом 2:0 победила сверстников из Армении в заключительном туре отбора на чемпионат Европы по футболу 2023 и заняла в своей группе второе место.
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