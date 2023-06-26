Молодежная сборная Украины попала в скандальную ситуацию на Евро-2023 — тренер все объяснил 26 июня, 18:18 Украина уже в четвертьфинале (Фото:УАФ)

Молодежную сборную Украины обвинили в нарушении регламента ФИФА из-за использования полузащитника Георгия Судакова и вратаря Анатолия Трубина в матче группового этапа чемпионата Европы против Хорватии (2:0).

Об этом сообщает PlaySport.

В матче против Хорватии наставник сборной Украины Руслан Ротань выпустил на замену Трубина и Судакова, которые участвовали в матче за главную команду страны против Мальты в отборе Еиро-2024.

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От матча с мальтийцами до их появления на поле в игре хорватами прошло менее 48 часов, а согласно регламенту ФИФА футболист может быть использован в поединках молодежного уровня только при условии, что он имеет период отдыха в два календарных дня между играми.

На возможное нарушение в сборной Украины отреагировала Федерация футбола Румынии, которая обратилась за разъяснением в ФИФА.

В свою очередь главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань объяснил, что выход Трубина и Судакова не нарушает правила футбола.

«У нас есть документы, которые мы отправили в УЕФА. Нам дали четкие рекомендации: мы должны разбираться с клубами, которые должны позволить этим футболистам играть в этом поединке. Поэтому проблем не было, вопрос исчерпан», — сказал Ротань.

Ранее молодежная сборная Украины победила Румынию (1:0) и обеспечила себе место в четвертьфинале. В заключительном туре украинцы разыграют с испанцами первое место в группе.