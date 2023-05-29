Заменит дебютант. Сборная Украины потеряла еще одного ключевого футболиста перед матчами отбора Евро-2024
Яремчук не успеет залечить травму (Фото:REUTERS/Frank Augstein)
Форвард бельгийского Брюгге Роман Яремчук, как и защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко, из-за травмы не сможет помочь сборной Украины в июньских матчах отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года.
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Яремчука заменит 24-летний форвард луганской Зари Назарий Русин.
Для Русина этот вызов в сборную Украины стал дебютным в карьере.
Сборная Украины начнет сбор 8 июня в Бремене, а 12-го числа сыграет товарищеский матч против Германии.
Поединки отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты состоятся 16 и 19 июня соответственно.
Ранее сообщалось, что сборная Украины объявила состав на матчи отбора Евро-2024.