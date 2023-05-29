Заменит дебютант. Сборная Украины потеряла еще одного ключевого футболиста перед матчами отбора Евро-2024 29 мая, 16:46 Яремчук не успеет залечить травму (Фото:REUTERS/Frank Augstein)

Форвард бельгийского Брюгге Роман Яремчук, как и защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко, из-за травмы не сможет помочь сборной Украины в июньских матчах отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Яремчука заменит 24-летний форвард луганской Зари Назарий Русин.

Для Русина этот вызов в сборную Украины стал дебютным в карьере.

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Сборная Украины начнет сбор 8 июня в Бремене, а 12-го числа сыграет товарищеский матч против Германии.

Поединки отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты состоятся 16 и 19 июня соответственно.

Ранее сообщалось, что сборная Украины объявила состав на матчи отбора Евро-2024.