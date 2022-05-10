Сборная Украины по футболу представила специальную форму для товарищеских матчей — фото 10 мая, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Первый матч в новой форме сборная Украины сыграет 11 июня (Фото:Андрей Павелко via Facebook)

Сборная Украины по футболу представила специальную форму, в которой она сыграет в предстоящих товарищеских матчах.



Фото новой экипировки в Facebook показал глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

Спереди на футболках будет изображена карта страны, в пределах которой на английском написано: «Объединяемся для Украины».

Видео дня

Фото: Андрей Павелко via Facebook

Фото: Андрей Павелко via Facebook

Фото: Андрей Павелко via Facebook

Сзади номера игроков будут изображены из названий городов, которые пострадали от российской агрессии.

Фото: Андрей Павелко via Facebook

Изготовлена форма будет в ограниченном количестве. Средства от ее продаж будут направлены на счета программы United24 для восстановления Украины после войны.

Первый матч в новой форме сборная Украины сыграет уже завтра, 11 июня. В товарищеском матче она встретится с менхенгладбахской Боруссией.

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