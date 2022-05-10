Сборная Украины по футболу представила специальную форму для товарищеских матчей — фото
Первый матч в новой форме сборная Украины сыграет 11 июня (Фото:Андрей Павелко via Facebook)
Сборная Украины по футболу представила специальную форму, в которой она сыграет в предстоящих товарищеских матчах.
Фото новой экипировки в Facebook показал глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.
Спереди на футболках будет изображена карта страны, в пределах которой на английском написано: «Объединяемся для Украины».
Сзади номера игроков будут изображены из названий городов, которые пострадали от российской агрессии.
Изготовлена форма будет в ограниченном количестве. Средства от ее продаж будут направлены на счета программы United24 для восстановления Украины после войны.
Первый матч в новой форме сборная Украины сыграет уже завтра, 11 июня. В товарищеском матче она встретится с менхенгладбахской Боруссией.
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