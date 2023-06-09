Ребров провел первое занятие со сборной Украины — фото 9 июня, 11:49 Ребров дебютирует со сборной Украины 12 июня в матче против Германии (Фото:УАФ)

Сборная Украины под руководством нового главного тренера Сергея Реброва начала подготовку к товарищескому матчу против команды Германии и поединкам отбора Евро-2024.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Сборная Украины накануне прибыла в немецкий Бремен, а уже вечером провела занятия в отеле — стретчинг для восстановления.

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Отмечается, что сегодня, 9 июня, проведет первую тренировку, которая состоится на поле футбольного центра бременского Вердера.

Товарищеский матч Германия — Украина состоится 12 июня.

Поединки отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты состоятся 16 и 19 июня соответственно.

Ранее сборная Украины по футболу объявила состав на матчи отбора Евро-2024.

Позже стало известно, что национальной команде из-за травмы не поможет форвард Роман Яремчук.