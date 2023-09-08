«Мне даже легче». Ребров рассказал об условиях работы в сборной Украины во время войны 8 сентября, 20:07 Сергей Ребров (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчем с Англией в отборе Евро-2024 рассказал, как влияет на его работу война с Россией.

На предматчевой пресс-конференции Ребров заявил, что война России против Украины не является для него преградой в работе, наоборот, игроки национальной сборной сейчас более мотивированы, сообщает Украинская ассоциация футбола.

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«Что касается моей работы, то я очень счастлив. Для меня это очень большая ответственность. Я рад, что присоединился к сборной Украины именно в такое сложное время.

Каждый игрок нашей сборной постоянно думает об Украине. Мы постоянно об этом говорим. Мы знаем, почему мы здесь на своем месте. Поэтому еще есть ребята, которые на передовой борются за нашу независимость.



Мне даже легче, мне не нужно мотивировать ребят. Они четко знают, за что они играют. Они четко понимают свою цель. И мы к ней идем", — сказал Ребров.

Матч Украина — Англия состоится завтра, 9 сентября, во Вроцлаве и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ранее вингер сборной Украины Михаил Мудрик заявил, что национальная команда собирается победить Англию, а защитник Виталий Миколенко рассказал, что может стать залогом успеха сине-желтых.

Также вратарь Андрей Лунин назвал главное преимущество сборной Украины над Англией.

