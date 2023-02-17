Ребров возглавит сборную Украины перед июнськими матчами отбора на Евро-2024 — СМИ 17 февраля, 19:07 Ребров подпишет контракт на восемь лет — медиа (Фото:ФК Аль-Айн)

Экс-наставник Динамо Сергей Ребров станет главным тренером сборной Украины до июньских матчей отбора Евро-2024 против Северной Македонии 16 июня и Мальты 19 июня, сообщает медиа-проект KDK.



По его информации, нынешний рулевой Аль-Айна на 99% возглавит национальную команду только летом, а Украинская ассоциация футбола (УАФ) уже договорилась со специалистом. В его штаб войдут экс-вратарь Динамо и Шахтера Рустам Худжамов, два испанца и неназванные украинцы.

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Отмечается, что тренер завершит свои дела в клубе из ОАЭ в мае 2023 года, несмотря на то, что его контракт заканчивается 30 июня текущего года.

Вместе с тем, указывает KDK, о назначении Реброва будет объявлено в марте 2023 года, тогда как предварительное соглашение не было подписано, чтобы не развить конфликт между ним и руководством Аль-Айна.

По данным медиа, договор тренера с УАФ будет действовать восемь лет, поскольку в ассоциации хотят, чтобы наставник доработал до ЧМ-2030, на проведение которого претендует совместная заявка Украины, Испании и Португалии.

Ранее сообщалось, что главный тернер молодежной сборной Украины Руслан Ротань станет наставником главной национальной команды на матч первого тура в отборе на Евро-2024 против Англии 26 марта 2023 года.