Стало известно, когда сборная Украины официально получит нового главного тренера — СМИ 19 мая, 13:27 Сергей Ребров сейчас возглавляет эмиратский Аль-Айн (Фото:ФК Аль-Айн via Facebook)

Наставник Аль-Айна Сергей Ребров официально возглавит сборную Украины по футболу до конца следующей недели, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в сборной Украины также определились с помощниками Реброва.

Висенте Гомес будет старшим ассистентом, Альберто Босх, Глеб Платов — ассистентами. При этом Платов сохранит по совместительству должность технического директора Днепра-1.

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Тренером вратарей, вероятно, будет Рустам Худжамов, но эта должность еще окончательно не согласована.

С Ребровым и его тренерским штабом будет подписано соглашение, которое охватит отборочные циклы отбора Евро-2024 и отбора ЧМ-2026. Контракт может быть продлен еще на два цикла — до ЧМ-2030 включительно.

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань, который возглавлял команду в стартовом матче отбора Евро-2024 против Англии (0:2).

Ранее сообщалось, что Ребров возглавит сборную перед июньскими матчами отбора к Евро-2024, а президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подтвердил переговоры с украинским тренером.

Также была информация, что Ребров может совмещать работу в сборной Украины и Аль-Айне.