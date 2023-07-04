Стало известно, какой тренер будет возглавлять молодежную сборную Украины на Олимпиаде-2024 4 июля, 13:25 Ротань останется тренером молодежной сборной Украины (Фото:УАФ)

Нынешний наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань останется на своем посту и будет возглавлять команду на Олимпийских играх-2024 в Париже, куда сине-желтые пробились после выхода в полуфинал Евро-2023.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

УАФ приняла решение продлить контракт с Ротанем на фоне успешных результатов на Евро-2023, где Украина уже дошла до полуфинала и поборется с Испанией за путевку в финал.

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Следует отметить, что на Олимпийских играх, согласно регламенту, могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Каждая команда может внести в заявку из 18-х футболистов только трех исполнителей, которые старше этого возраста.

Ранее Михаил Мудрик шутливо прокомментировал победу Украины над Францией на молодежном Евро.