«Держит марку». Легендарный тренер назвал игрока сборной Украины, к которому имеет меньше всего претензий

10 октября, 18:49
Поделиться:
Илья Забарный — звезда украинского футбола (Фото: УАФ)

Илья Забарный — звезда украинского футбола (Фото: УАФ)

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Йожеф Сабо похвалил 23-летнего центрального защитника сине-желтых Илью Забарного.

Читайте также:
Более 8 млн просмотров. ПСЖ показал забавное видео с Забарным, которое завирусилось в сети

Титулованный специалист отметил, что Забарный показывает самый высокий уровень футбола среди нынешних представителей сборной.

«К кому в сборной меньше всего претензий? Разве что к Забарному. Но он давно держит свою марку. Он хорош в отборе, в Англии его этому научили.

Реклама

Илья быстрый, хорошо действует головой, качественно работает на подстраховке. Не зря его купил Пари Сен-Жермен. С Барселоной он выдал великолепный поединок", — цитирует Сабо Meta.ua.

Напомним, летом этого года Забарный перешел из английского Борнмута в ПСЖ за 63 миллиона евро.

Читайте также:
«Это будет катастрофа». Легенда сборной Украины объяснил, что станет провалом для команды Реброва в матче против Исландии

За сборную Украины Илья отыграл 51 поединок, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Сегодня Украина сыграет против Исландии на выезде в отборе ЧМ-2026. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол Сборная Украины Илья Забарный Йожеф Сабо

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies