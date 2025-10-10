«Держит марку». Легендарный тренер назвал игрока сборной Украины, к которому имеет меньше всего претензий

Титулованный специалист отметил, что Забарный показывает самый высокий уровень футбола среди нынешних представителей сборной.

«К кому в сборной меньше всего претензий? Разве что к Забарному. Но он давно держит свою марку. Он хорош в отборе, в Англии его этому научили.

Илья быстрый, хорошо действует головой, качественно работает на подстраховке. Не зря его купил Пари Сен-Жермен. С Барселоной он выдал великолепный поединок", — цитирует Сабо Meta.ua.

Напомним, летом этого года Забарный перешел из английского Борнмута в ПСЖ за 63 миллиона евро.

За сборную Украины Илья отыграл 51 поединок, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Сегодня Украина сыграет против Исландии на выезде в отборе ЧМ-2026. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка.