Известный тренер выдвинул неожиданное условие для работы со сборной Украины — СМИ

4 апреля, 14:55
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Предыдущим местом работы Славена Билича был английский Уотфорд (Фото:ФК Уотфорд)

Предыдущим местом работы Славена Билича был английский Уотфорд (Фото:ФК Уотфорд)

Появились новые детали по поводу вероятного назначения хорватского тренера Славена Билича наставником сборной Украины по футболу, сообщает CNN Türk.

По информации источника, переговоры между Биличем и Украинской ассоциацией футбола находятся на продвинутой стадии.

При этом утверждается, что хорватский наставник предложил работать со сборной Украины бесплатно.

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Последним клубом Билича был Уотфорд, откуда его уволили в марте этого года.

От своего бывшего клуба хорват должен получить 460 тысяч евро в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта.

В конце февраля исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины стал Руслан Ротань.

Сообщалось, что перед июньскими матчами отбора на Евро-2024 национальную команду может возглавить наставник Аль-Айна Сергей Ребров, с которым идут переговоры.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Славен Билич

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