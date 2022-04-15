Пока без легионеров. Петраков объявил состав сборной Украины для подготовки к плей-офф отбора ЧМ-2022 15 апреля, 18:49 Цей матеріал також доступний українською Александр Петраков вызвал в сборную Украины 25 футболистов (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков объявил имена футболистов, которые начнут подготовку к плей-офф отбора ЧМ 2022 года.



В заявку сборной Украины попали 25 футболистов, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В составе «сине-желтых» пока нет украинских игроков, выступающих за иностранные клубы.

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Сбор национальной команды начнется 29 апреля в Словении.

Состав сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - Шахтер), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все - Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – Шахтер).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба - Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - Динамо), Сергей Булеца (Заря), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба - Днепр-1).

Нападающие: Артем Довбик (Днепр-1), Денис Гармаш, Артем Беседин (оба - Динамо).

Полуфинал плей-офф между сборными Украины и Шотландии состоится 1 июня в Глазго.

Победитель матча сыграет в финале плей-офф на выезде против сборной Уэльса 5 июня.

Ранее Украина узнала потенциальных соперников на чемпионате мира по футболу.



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