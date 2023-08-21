Не обошлось без сюрпризов. Ребров объявил состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 21 августа, 14:26 В сентябре сборная Украины сыграет три матча (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с игроками, которые будут готовиться к матчам против Англии и Италии в отборе на чемпионат Европы-2024

Ребров вызвал в сборную 30 футболистов, 25 из которых попали в основной список, а еще пять в резервный, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Следует отметить, что вызов в сборную Украины не получил новичок итальянского Дженоа полузащитник Руслан Малиновский, который до этого регулярно вызывался в национальную команду.

Видео дня

Состав сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Андрей Лунин (Реал, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — Шахтер), Денис Попов, Александр Тымчик (оба — Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Сергей Кривцов (Интер Майами, США), Богдан Михайличенко (Динамо Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все — Динамо), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — Шахтер), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбик (Жирона, Испания), Владислав Ванат (Динамо).

Резервный список: Александр Караваев (Динамо), Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба — Днепр-1), Арсений Батагов (Заря), Даниил Сикан (Шахтер).

Сборная Украины начнет свой сбор 3 сентября в польском городе Тшебница.



9 сентября Украина во Вроцлаве примет Англию, а 12 сентября в Милане сыграет против Италии.

Ранее сообщалось, что главным тренером сборной Италии стал Лучано Спаллетти.