«Я им ничего не запрещал». Суркис заявил о готовности отпустить футболистов Динамо в сборную Украины 18 апреля, 20:02 Цей матеріал також доступний українською Игорь Суркис заявил, что не запрещал футболистам Динамо присоединиться к сборной Украины на сборах 29 апреля (Фото:ФК Динамо)

Президент киевского Динамо Игорь Суркис заявил, что готов отпустить футболистов в сборную Украины, а информация о запрете для игроков присоединиться к национальной команде на сборах не соответствует действительности.

Суркис рассказал, что он не запрещал футболистам присоединиться к сборной Украины на сборах, которые начнется 29 апреля в Словении, и отметил, что решение должны принять сами футболисты, сообщает FanDay.

Видео дня

"Если футболисты считают, что они лучше подготовятся к стыковым матчам на сборе в национальной команде, мы их без проблем отпустим. Они не рабы, я не могу их не отпустить. Я им ничего не запрещал. Пусть они примут решение и делают, как считают нужным. Сегодня футболисты Динамо соберутся и выскажут свою позицию.

Дай Бог, чтобы сборная Украины прошла на чемпионат мира, и я верю, что у нее это получится. Но списать на меня неудачу ни у кого не получится", - сказал Игор Суркис.

Ранее появилась информация, что Динамо отказалось отпускать на тренировочные сборы в национальную команду своих игроков, объясняя это тем, что у киевского клуба на этот период запланированы товарищеские игры.

Такая позиция Динамо вызвала резонанс в футбольной среде, а Александр Петраков заявил, что не ожидал такого поступка от киевского клуба.

Ранее Петраков объявил имена 25-х футболистов сборной Украины, которые начнут подготовку к плей-офф отбора ЧМ 2022 года.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.