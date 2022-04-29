Известен соперник, место и дата. Сборная Украины по футболу сыграет первый матч после начала войны

29 апреля, 16:22
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Сборная Украины (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Сборная Украины (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Свой первый матч после начала войны сборная Украины по футболу сыграет против менхенгладбахской Боруссии, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Игра будет товарищеской и состоится в субботу, 11 мая, на стадионе немецкого клуба. Украинские болельщики смогут посетить поединок бесплатно.

Подготовку к этой встрече и предстоящей игры отборочного турнира плей-офф чемпионата мира-2022 (ЧМ-2022) сборная Украины начнет уже 2 мая. Команда будет тренироваться в Словении.

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1 июня в Глазго сборная Украины сыграет матч первого раунда плей-офф отбора ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии.

Победитель этого поединка сыграет в финале плей-офф на выезде против сборной Уэльса 5 июня.

Ранее главный тренер сборной Украины Александр Петраков вызвал на сбор команды 25 игроков.

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Теги:   Футбол Сборная Украины Товарищеские матчи Боруссия Менхенгладбах

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