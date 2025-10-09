«Будет совсем другая сборная Украины». Ребров рассказал о мотивации футболистов на матч с Исландией

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от выездного поединка с Исландией в отборе на чемпионат мира 2026 года.

Специалист заявил, что сине-желтые намерены реабилитироваться после ничьей с Азербайджаном в предыдущей игре отбора.

«Посмотрим, как будет играть соперник. Не считаю, что Исландия не играет на мяче, с новым тренером они больше контролируют мяч, начинают атаки за счет не только длинных передач. Мы должны быть готовы к этому.

Считаю, с нашей стороны важно продемонстрировать более агрессивную игру по сравнению с последним матчем против Азербайджана. Показать, что мы хотим выиграть эту игру.

Я уверен в ребятах. Мы разговаривали, и я вижу, что они хотят реабилитироваться в двух ближайших матчах. Поэтому надеюсь, что завтра будет совсем другая сборная Украины", — цитирует Реброва пресс-служба УАФ.

Матч между Исландией и Украиной состоится 10 октября в Рейкьявике. Начало в 21:45. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка с видеповторами голов.

На старте отборочной кампании Исландия разгромила Азербайджан (5:0) и проиграла Франции (1:2). Украина проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).

