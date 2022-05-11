Сборная Украины получила еще одного соперника перед плей-офф отбора на ЧМ-2022 11 мая, 16:16 Цей матеріал також доступний українською Матч против Риеки состоится 18 мая (Фото:УАФ)

В рамках подготовки к плей-офф отбора на ЧМ-2022 сборная Украины проведет спарринг против хорватской Риеки.

Матч состоится 18 мая в Хорватии на стадионе Руевица и начнется в 19:00 по киевскому времени, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Средства, собранные от продажи билетов, будут переведены на введенную президентом Украины Владимиром Зеленским глобальную платформу поддержки Украины United24, цель которой — объединить людей со всего мира в их желании помочь нашей стране.



Следует отметить, что за два тура до завершения текущего первенства Хорватии Риека идет на четвертой позиции.

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Также Риека вышла в финал Национального Кубка, в котором 26 мая сыграет с Хайдуком.

Ранее сборная Украины по футболу представила специальную форму, в которой она сыграет в будущих товарищеских матчах.

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