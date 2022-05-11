Сборная Украины сыграет товарищеский матч с клубом из чемпионата Италии 11 мая, 19:08 Цей матеріал також доступний українською Матч против Эмполи состоится 17 мая (Фото:УАФ)

Сборная Украины в рамках подготовки к плей-офф отбора на ЧМ-2022 проведет товарищеский поединок против итальянского Эмполи.

Мат состоится 17 мая, за день до поединка против Риеки, о котором было объявлено ранее, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Матч состоится на муниципальном стадионе Карло Кастеллани. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

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После 36-ти туров в Серии А Эмполи занимает в турнирной таблице 14-е место.

Средства от продажи билетов будут переведены на глобальную платформу поддержки Украины United24.



Также УАФ достигла согласия с двумя другими спарринг-партнерами по проведению поединков в 20-х числах мая, однако соперники пока не называются.

Ранее сборная Украины по футболу представила специальную форму, в которой она сыграет в будущих товарищеских матчах.



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