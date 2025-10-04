Кристиан Шевченко и его отец Андрей Шевченко (Фото: instagram.com/andriyshevchenko)

В ночь на 4 октября сборная Украины обыграла Парагвай (2:1) . Команда Дмитрия Михайленко вышла в плей-офф с первого места группы мирового первенства среди игроков возрастом до 20 лет.

На своей странице в Инстаграме президент УАФ Андрей Шевченко отреагировал на успех Сине-желтых.

«Поздравляю команду и тренерский штаб!», — написал Шевченко в сторис.

Реклама

Фото: Скриншот

Отметим, что за сборную Украины U-20 играет Кристиан Шевченко — сын легенды украинского футбола. На стадии группового этапа чемпионате мира 18-летний полузащитник провел 94 минуты на поле, без голевых действий.

Всего после 14 игр в составе сборных Украины U-19 и U-20 Шевченко-младший отмечался лишь одной результативной передачей.

Напомним, команда Дмитрия Михайленко в первом туре обыграла Южную Корею — 2:1, а затем сыграла вничью с Панамой — 1:1. На турнире в Чили Украина с семью очками выиграла группу.

Фото: flashscore.ua

Будущий соперник определится после матчей группового этапа. Сине-желтые сыграют против одной из команд, финиширующих на третьем месте. Подопечные Дмитрия Михайленко сыграют в ночь на среду, 8 октября, в 02:00 по киевскому времени.

Ранее тренер сборной Украины рассказал, как удалось выйти в 1/8 финала чемпионата мира.