Главный тренер сборной Украины отреагировал на выход молодежки в полуфинал Евро-2023

3 июля, 10:38
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Сергей Ребров (Фото:УАФ)

Сергей Ребров (Фото:УАФ)

Молодежная сборная Украины обыграла сверстников из Франции (3:1) и вышла в полуфинал Евро-2023.

Главный тренер основной сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на достижение молодежного коллектива.

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Ребров в Instagram-stories опубликовал пост, в котором поздравил команду с победой над Францией.

Видео дня

«Молодцы, ребята!» — написал Ребров.

instagram.com/rebrov_serhiy
Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Отметим, в ½ финала подопечные Руслана Ротаня сыграют с Испанией. Матч пройдет 5 июля.

На нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Франция U21 — Украина U21.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины Сергей Ребров

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