Главный тренер сборной Украины отреагировал на выход молодежки в полуфинал Евро-2023
Сергей Ребров (Фото:УАФ)
Молодежная сборная Украины обыграла сверстников из Франции (3:1) и вышла в полуфинал Евро-2023.
Главный тренер основной сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на достижение молодежного коллектива.
Ребров в Instagram-stories опубликовал пост, в котором поздравил команду с победой над Францией.
«Молодцы, ребята!» — написал Ребров.
Отметим, в ½ финала подопечные Руслана Ротаня сыграют с Испанией. Матч пройдет 5 июля.
На нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Франция U21 — Украина U21.