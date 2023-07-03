Главный тренер сборной Украины отреагировал на выход молодежки в полуфинал Евро-2023 3 июля, 10:38 Сергей Ребров (Фото:УАФ)

Молодежная сборная Украины обыграла сверстников из Франции (3:1) и вышла в полуфинал Евро-2023.

Главный тренер основной сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на достижение молодежного коллектива.

Ребров в Instagram-stories опубликовал пост, в котором поздравил команду с победой над Францией.

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«Молодцы, ребята!» — написал Ребров.

Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Отметим, в ½ финала подопечные Руслана Ротаня сыграют с Испанией. Матч пройдет 5 июля.

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