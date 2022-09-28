Кто потенциальные соперники? Сборная Украины попала в третью корзину при жеребьевке отбора на Евро-2024 28 сентября, 10:50 Жеребьевка состоится 9 октября (Фото:REUTERS/Hayk Baghdasaryan)

Сборная Украины по футболу попала в третью корзину при жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года и узнала вероятных соперников.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

При жеребьевке будет корзина UNL, куда вошли победители групп Лиги наций А, которые попадут в группы из пяти сборных.

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В первую корзину попали шесть следующих по рейтингу Лиги наций сборных (кроме Германии — хозяйки Евро-2024).

Эти 10 команд возглавят отборочные группы Евро-2024.

Состав корзин перед жеребьевкой квалификации Евро-2024:

Корзина UNL: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия

Корзина 1: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша

Корзина 2: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия

Корзина 3: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения

Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония

Корзина 5: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Белоруссия, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта

Корзина 6: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

Жеребьевка квалификации чемпионата Европы 2024 состоится в воскресенье, 9 октября, во Франкфурте-на Майне. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Накануне сборная Украины сыграла вничью с Шотландией (0:0) и не смог выйти в дивизион А Лиги наций.