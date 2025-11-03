«УЕФА считает его политическим». Вацко сообщил, какая надпись будет на новой форме сборной Украины
Виктор Вацко (Фото: Виктор Вацко/Instagram)
Журналист, блогер и футбольный комментатор Виктор Вацко рассказал детали о новой форме сборной Украины.
На своем YouTube-канале Вацко Live Виктор сообщил, что новая форма сборной Украины от Adidas будет иметь надпись «Україна понад усе!» под воротничком на спине, что вызвало недовольство в УЕФА.
По словам Вацко, УЕФА до сих пор не согласовала этот слоган, считая его политическим лозунгом.
«Есть еще один нюанс политизированного характера. На спине под воротничком будет надпись «Україна понад усе!» Прикол в том, что УЕФА до сих пор не согласовала эту надпись, они считают ее политическим лозунгом, а политические лозунги на форме запрещены, — сказал Вацко.
В то же время ФИФА уже дала разрешение на использование лозунга.
«Так говорит УЕФА, тогда как ФИФА дала разрешение нанести этот слоган на игровую форму сборной Украины, и наша юниорская сборная на чемпионате мира U-20 в Чили играла уже со слоганом «Україна понад усе!», нанесенным на игровую форму под воротничком на спине. И на новой форме будет именно этот слоган — «Україна понад усе!».
И теперь дело за малым: на футбольном поле показать, что сборная Украины достойна играть в форме категории топ и что «Україна понад усе!» — это не просто всего лишь слова, набитые на игровую футболку", — рассказал Вацко.
Ранее состоялась презентация официальной экипировки олимпийской сборной Украины на зимние Игры 2026 года.