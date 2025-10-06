Журналист Михаил Спиваковский рассказал о системе премиальных от Украинской ассоциации футбола (УАФ) для команды Сергея Реброва за успешное выступление в квалификационном турнире к чемпионату мира-2026, который пройдет летом в Канаде, США и Мексике.

«Есть сумма премиальных от УАФ и для сборной Украины в этом цикле. Мои источники свидетельствуют о том, что было предложено два варианта — или это постоянная сумма в финале за решение глобальной задачи, то есть попадание на чемпионат мира, или это определенная сумма, которую уже тренер, можно сказать, предлагает игрокам за победы в конкретных матчах.

Реклама

Из того, что знаю, было какое-то общее решение, что это конкретно сумма за победы. Перед матчем с Францией об этом команде якобы сказали. Перед Азербайджаном ничего не говорили, но мне кажется, что перед Азербайджаном еще говорить: Друзья, если вы обыграете Азербайджан, тогда каждый из вас получит по такой сумме — это как-то даже цинично.

Но еще раз — это инструмент в руках тренера. Это дополнительная мотивация к футболистам. Тренер сам должен решать, как он будет пользоваться этим инструментом. Пока ни один инструмент не работает. Но факт тот, что премиальные есть. Просто распределение такое — пока нулевое по факту", — сообщил Спиваковский на Ютуб канале ТаТоТаке.

Отметим, что на старте отбора к ЧМ-2026 команда Сергея Реброва проиграла Франции (0:2), сыграла в ничью с Азербайджаном (1:1). Украина занимает 3-е место в своей отборочной группе.

10 октября Сине-желтые встретятся с Исландией, а 13-го проведут матч против азербайджанской команды.

Фото: flashscore.ua

Ранее мы писали, кого Сергей Ребров вызвал в сборную Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2026.