Зинченко, Ярмоленко и Миколенко прибыли в сборную Украины — видео 25 мая, 13:32 Цей матеріал також доступний українською Сборная Украины готовится к поединку с Шотландией (Фото:УАФ)

Украинские легионеры из английской Премьер-лиги Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко и Виталий Миколенко прибыли в расположение национальной команды сине-желтых.

Зинченко и Ярмоленко уже включились в работу и проводят полноценные тренировки, а вот Миколенко занимается по индивидуальной программе из-за травмы голеностопа, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбол.

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Отмечается, что повреждение у Миколенко несерьезное, поэтому в ближайшее время его ожидают в общей группе.

Матч полуфинала плей-офф в отборе на ЧМ-2022 между сборной Украины и Шотландии состоится 1 июня.

Победитель поединка 5 июня сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко вместе с Манчестером Сити стал чемпионом английской Премьер-лиги в сезоне 2021/22.

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