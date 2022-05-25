Зинченко, Ярмоленко и Миколенко прибыли в сборную Украины — видео

25 мая, 13:32
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Сборная Украины готовится к поединку с Шотландией (Фото:УАФ)

Сборная Украины готовится к поединку с Шотландией (Фото:УАФ)

Украинские легионеры из английской Премьер-лиги Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко и Виталий Миколенко прибыли в расположение национальной команды сине-желтых.

Зинченко и Ярмоленко уже включились в работу и проводят полноценные тренировки, а вот Миколенко занимается по индивидуальной программе из-за травмы голеностопа, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбол.

Видео дня

Отмечается, что повреждение у Миколенко несерьезное, поэтому в ближайшее время его ожидают в общей группе.

https://www.youtube.com/watch?v=iO_ourbbMvM
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Победитель поединка 5 июня сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко вместе с Манчестером Сити стал чемпионом английской Премьер-лиги в сезоне 2021/22.

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Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко Сборная Украины Александр Зинченко

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