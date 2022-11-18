Сборной Испании не разрешили взять на чемпионат мира хамон
Испания — один из фаворитов ЧМ-2022 (Фото:Сборная Испании via Instagram)
Футболисты сборной Испании вынуждены обойтись на чемпионате мира в Катаре без хамона — национальной еды своей страны.
Импорт и потребление свинины в Катаре запрещен, поэтому сборная Испании вынуждена отправиться на турнир без любимой еды, сообщает El Pais.
Также в Катаре действует запрет на употребление алкоголя в общественных местах.
В то же время испанцы смогла договориться с организаторами турнира о транспортировке обзорной башни и радиостанции, которые главный тренер Луис Энрике использует в тренировочном процессе.
На групповом этапе Испании сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.
Ранее Луис Энрике объявил состав сборной Испании на ЧМ-2022.