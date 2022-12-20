Сборную Аргентины по футболу триумфально встретили на родине после победы на ЧМ-2022 — фоторепортаж 20 декабря, 11:30 Для всей Аргентины победа сборной на ЧМ-2022 стала настоящим праздником (Фото:REUTERS/Matias Baglietto)

Самолет со сборной Аргентины по футболу приземлился в Буэнос-Айресе после победы команды на чемпионате мира-2022 в Катаре. Встречать команду вышли тысячи фанатов.

Болельщики вышли на улицы столицы Аргентины задолго до возвращения новоиспеченных чемпионов мира.

После приземления самолета команда пересела на специальный автобус и отправилась на нем на встречу с фанатами.

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Для всей страны победа сборной на ЧМ-2022 стала настоящим праздником, ведь в Аргентине футбол — больше, чем просто социальное явление.

К тому же, «бело-голубые» не выигрывали чемпионат мира 36 лет — предыдущий триумф случился в 1986 году в Мексике.

Тогда команду к победе привел легендарный Диего Марадона. Сейчас же у аргентинцев новый идол — Лионель Месси.

Сообщалось, что Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022 обратился к Марадоне.