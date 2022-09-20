Сборную Беларуси вслед за Россией не допустили к отбору Евро-2024 — СМИ 20 сентября, 16:38 У сборной Беларуси нет шансов выйти на Евро-2024 (Фото:Сборная Беларуси по футболу via Instagram)

Сборную Беларуси, как и команду России, УЕФА не допустили к жеребьевке квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщает Еўрарадыё.

Таким образом, сборная Беларуси не будет иметь шансов пробиться на Евро-2024.

Источник также подтвердил недопуск к отбору Евро-2024 сборной России, о чем ранее заявлял президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

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Жеребьевка отбора Евро-2024 состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Ранее сообщалось, что УЕФА не допустил российские клубы и сборную для участия в турнирах под эгидой организации в сезоне 2022/23.



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