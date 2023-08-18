Сборную Италии перед матчем с Украиной возглавил тренер, работавший в России

18 августа, 23:36
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Лучано Спаллетти 12 сентября выведет Италию на матч с Украиной (Фото:Федерация футбола Италии)

Лучано Спаллетти 12 сентября выведет Италию на матч с Украиной (Фото:Федерация футбола Италии)

Новым главным тренером сборной Италии стал Лучано Спаллетти, который заменил на посту Роберто Манчини.

Об этом сообщает Федерация футбола Италии.

Спаллетти приступит к исполнению своих обязанностей 1 сентября.

Детали контракта не сообщаются, однако, по информации СМИ, соглашение рассчитано до 2026 года.

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До этого Спаллетти был главным тренером Наполи, а в течение 2009−2014 годов возглавлял санкт-петербургский Зенит.

Также Спаллетти был наставником Интера, Ромы, Удинезе, Анконы, Венеции, Сампдории и Эмполи.

Следует отметить, что Италия является соперником сборной Украины в отборе на Евро-2024.

Италия и Украина сыграют между собой 12 сентября в Милане.

Перед этим 9 сентября Италия на выезде сыграет с Северной Македонией.

В первом туре отбора Евро-2024 Италия проиграла Англии  (1:2), а во втором обыграла Мальту  (2:0).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Италии Евро-2024

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