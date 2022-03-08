Популярный разработчик видеоигр удалил из FIFA российские клубы и сборную

8 марта, 20:43
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EA SPORTS проявила солидарность с украинцами (Фото:businesswire.com)

EA SPORTS проявила солидарность с украинцами (Фото:businesswire.com)

Компания EA SPORTS приняла решение удалить сборную России и российские клубы из футбольного симулятора FIFA-22 из-за вторжения в Украину.

Соответствующее заявление появилось на официальном сайте EA SPORTS.

Сообщается, что процесс удаления сборной России и всех российских клубов из игр EA SPORTS FIFA уже начался.

Российские команды будут удалены из FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online.

Также компания оценивает соответствующие изменения в других направлениях их игр.

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«EA SPORTS выражает солидарность с украинским народом и, как и множество людей и организаций в мире футбола, призывает к миру и окончанию вторжения в Украину», — говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что английская Премьер-лига запретила трансляцию своих матчей в России.

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Теги:   Футбол Видеоигры Сборная России Война в Украине

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