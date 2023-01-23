Футболист Боруссии Дортмунд эмоционально вернулся на поле после победы над раком — видео 23 января, 22:27 Себастьен Алле вернулся в игру после тяжелой болезни (Фото:REUTERS/Leon Kuegeler)

Нападающий дортмундской Боруссии и сборной Кот д’Ивуара Себастьен Алле дебютировал за немецкую команду после успешной борьбы с раком яичек.



Алле вышел на поле на 62-й минуте в матче чемпионата Германии с Аугсбургом. Сам игрок не забил, но его команда победила 4:3, а фанаты устроили ему теплый прием.

Алле сыграл в бутсах с надписью " нах*й рак", а после финального свистка 28-летний ивуарийский футболист вывел на поле своих детей.

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Алле перешел в Боруссию из амстердамского Аякса в июле прошлого года, и в том же месяце у него диагностировали рак яичек, после чего он начал лечение и перенес две операции и химиотерапию, так и не проведя за дортмундцев ни одного матча.

Алле поборол рак, а в начале января этого года вернулся к тренировкам с командой и сыграл в товарищеском матче против Базеля, в котором забил три гола, а Боруссия победила 6:0.

Ранее сообщалось, что у вратаря Норвич Сити Дэниеля Бардена обнаружили тестикулярный рак.