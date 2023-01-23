Футболист Боруссии Дортмунд эмоционально вернулся на поле после победы над раком — видео

23 января, 22:27
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Себастьен Алле вернулся в игру после тяжелой болезни (Фото:REUTERS/Leon Kuegeler)

Себастьен Алле вернулся в игру после тяжелой болезни (Фото:REUTERS/Leon Kuegeler)

Нападающий дортмундской Боруссии и сборной Кот д’Ивуара Себастьен Алле дебютировал за немецкую команду после успешной борьбы с раком яичек.

Алле вышел на поле на 62-й минуте в матче чемпионата Германии с Аугсбургом. Сам игрок не забил, но его команда победила 4:3, а фанаты устроили ему теплый прием.

Алле сыграл в бутсах с надписью " нах*й рак", а после финального свистка 28-летний ивуарийский футболист вывел на поле своих детей.

Видео дня

https://twitter.com/BlackYellow/status/1617210816389910528?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1617210816389910528%7Ctwgr%5E11aac87c47c4cf61c8e4fa6eecd9fb40618c16d3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.goal.com%2Fen%2Fnews%2Fwatch-haller-emotional-return-dortmund%2Fbltc8fd296c384ff284

Алле перешел в Боруссию из амстердамского Аякса в июле прошлого года, и в том же месяце у него диагностировали рак яичек, после чего он начал лечение и перенес две операции и химиотерапию, так и не проведя за дортмундцев ни одного матча.

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Алле поборол рак, а в начале января этого года вернулся к тренировкам с командой и сыграл в товарищеском матче против Базеля, в котором забил три гола, а Боруссия победила 6:0.

Ранее сообщалось, что у вратаря Норвич Сити Дэниеля Бардена обнаружили тестикулярный рак.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Бундеслига Боруссия Дортмунд

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