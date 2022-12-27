Влада Седан в стильном образе поддержала Зинченко в матче английской Премьер-лиги — фото

27 декабря, 12:23
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Влада Седан (Фото:Влада Седан via Instagram)

Влада Седан (Фото:Влада Седан via Instagram)

Жена украинского полузащитника лондонского Арсенала Александра Зинченко Влада Седан в стильном образе поддержала своего мужа в матче английской Премьер-лиги против Вест Хэма.

Снимком, сделанным во время игры, избранница 26-летнего футболиста поделилась в сторис Instagram.

Перед камерой Влада позировала на трибунах стадиона Эмирейтс, прислонившись к спинке сидения.

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На Седан была одежда исключительно черного цвета: шапка, курточка, штаны и ботинки. Дополнял образ сумка того же оттенка.

Влада Седан via Instagram
Фото: Влада Седан via Instagram

Сам матч между Арсеналом и Вест Хэмом завершился победой команды Зинченка со счетом 3:1. Александр начал встречу на скамейке запасных и вышел на замену во втором тайме. Результативными действиями он не отметился.

Ранее Седан посетила матч Арсенала в необычном платье.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Вест Хэм Чемпионат Англии Александр Зинченко Фото Влада Седан

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