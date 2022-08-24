«Сегодня для меня это не праздник». Влада Седан в День независимости поделилась фото с дочерью в шикарных платьях-вышиванках 24 августа, 15:54 Влада Седан (Фото:Влада Седан via Instagram)

Жена полузащитника сборной Украины по футболу Александра Зинченко Влада Седан в День независимости поделилась фото с дочерью Евой в шикарных платьях-вышиванках.

«Для меня сегодня День независимости — это не праздник. Мне тяжело веселиться в этот день, зная, какова цена нашей независимости. Украинский народ борется за свое право на суверенную жизнь уже много лет. Не «после 24 февраля» и даже не после 1991 года.

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Что же такое сладкое в нашей независимости, что всю историю ее пытаются унести? Что они хотят делать с ней? Зачем она им? Ответ по-детски прост: у них нет своей, потому и посягают на нашу", — написала Влада в комментарии к снимку.

Также Седан подытожила, что украинцы всегда должны быть сильными и едиными и крепко стоять на своей земле. Она отметила, что детей нужно учить разуму и мужеству, чтобы в будущем никто не поднял руку на нашу страну.

Кроме того, Влада выразила уверенность, что для ее дочери этот день будет настоящим праздником, что она будет лелеять независимость Украины, а не бороться за нее.

Ранее Седан трогательно поздравила дочь Еву с ее первым днем рождения.

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