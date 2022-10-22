«Не могу не поделиться». Влада Седан показала торт со своим изображением, который ей подарил Зинченко — фото

22 октября, 23:01
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Влада Седан (Фото:Влада Седан via Instagram)

Влада Седан (Фото:Влада Седан via Instagram)

Жена футболиста сборной Украины Александра Зинченко Влада Седан показала торт со своим изображением, который ей подарил муж на ее день рождения.

Фото с презентом избранница 25-летнего полузащитника поделилась в сторис Instagram.

Торт прямо указывал на журналистскую деятельность Влады, связанную с футболом. На нем были изображены мячи и значки Instagram и YouTube.

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На верхнем слое поместили силуэт самой Седан, которая стояла перед камерами.

«Не могу не поделиться, какой торт мне подготовил Александр Зинченко», — написала Влада в комментарии к своему посту.

Влада Седан via Instagram
Фото: Влада Седан via Instagram

Сообщалось, что Седан прогулялась по одному из самых дорогих районов мира с Зинченко и дочерью.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол День рождения Александр Зинченко Фото Влада Седан

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