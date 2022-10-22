«Не могу не поделиться». Влада Седан показала торт со своим изображением, который ей подарил Зинченко — фото
Влада Седан (Фото:Влада Седан via Instagram)
Жена футболиста сборной Украины Александра Зинченко Влада Седан показала торт со своим изображением, который ей подарил муж на ее день рождения.
Фото с презентом избранница 25-летнего полузащитника поделилась в сторис Instagram.
Торт прямо указывал на журналистскую деятельность Влады, связанную с футболом. На нем были изображены мячи и значки Instagram и YouTube.
На верхнем слое поместили силуэт самой Седан, которая стояла перед камерами.
«Не могу не поделиться, какой торт мне подготовил Александр Зинченко», — написала Влада в комментарии к своему посту.
Сообщалось, что Седан прогулялась по одному из самых дорогих районов мира с Зинченко и дочерью.