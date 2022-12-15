«Люблю, чемпион». Влада Седан трогательно поздравила Зинченко с днем рождения — фото 15 декабря, 13:54 Александр Зинченко и Влада Седан (Фото:Власть Седан via Instagram)

Жена звездного украинского футболиста Александра Зинченко Влада Седан трогательно поздравила своего мужа с днем рождения.



Сообщение избраннику журналистка оставила в Instagram, опубликовав совместное фото с именинником, которому сегодня исполнилось 26 лет.

Снимок Влада подписала словами: «С днем рождения, чемпион! Больших побед и покорений новых вершин. Люблю».

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Ранее Седан показала торт со своим изображением, который ей подарил Зинченко.

Также Влада в шикарном платье загадала желание о падении и капитуляции России.

Сообщалось, что Седан трогательно поздравила дочь с ее первым днем рождения.